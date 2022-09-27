«الاتحادية للرقابة النووية» تطلع على تجربة «الداخلية»

أبوظبي (وام)

قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بزيارة «مقارنة معيارية» لوزارة الداخلية مكتب التدقيق الداخلي- بمكتب المفتش العام، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاحتيال والبلاغات المبكّرة والتحقيقات والتدقيق الداخلي بهدف تبادل الخبرات وتحسين آلية العمل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.

وأوضح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أن الزيارة عكست مدى تعاون الجهات الحكومية في الدولة والتواصل بينها للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات.

وقدّم المقدم الدكتور سعد علي المعمري، مدير مكتب التدقيق الداخلي، خلال اللقاء، شرحاً كاملاً لأفضل الممارسات المطبقة بالوزارة في مجال التدقيق الداخلي حسب المعايير الدولية، ومنهجية وميثاق ومبادئ وأخلاقيات التدقيق الداخلي. وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والصور بين الطرفين.