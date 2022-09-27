«النيابة العامة» تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم بدول «التعاون»

أبوظبي (وام)

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، بمشاركة هيثم علي عبدالله الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع دليل تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاجتماع عقد الندوات التفاعلية وتبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى مشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، فضلاً عن عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع إلى اجتماع النواب العموم والمدعين العامين المقبل والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.