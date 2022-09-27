عمار النعيمي ومحمد الشرقي ونهيان بن زايد والشيوخ يزورون «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 2 أكتوبر المقبل.

وتجول سموه يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، في الأجنحة المختلفة للمعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، وتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة في مجال الصيد والفروسية من مختلف دول العالم.

وكان في استقبال سموه معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي «صقاري الإمارات» وعدد من المسؤولين.

وتفقد سمو ولي عهد عجمان ومرافقوه مختلف أقسام وأجنحة المعرض المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة.

وتقدم سمو ولي عهد عجمان بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» لجهوده الكبيرة التي ظل يبذلها في حماية التراث الإماراتي والإنساني والعمل على تكريسه في نفوس أفراد المجتمع لاسيما الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم الثقافي والحضاري وتقاليدهم العريقة وعاداتهم الأصيلة، باعتبار أن التراث هو الأصل والجذور.

وثمن سموه الدور الكبير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه الكبير والمتواصل ومتابعته الحثيثة للمعرض طوال السنوات الماضية حتى أصبح منصة إماراتية عالمية مرموقة ومميزة تحمل على عاتقها مهمة حفظ التراث ونشره مما يعزز من صورة الإمارات، بوصفه رصيداً حضارياً للدولة يبرز خصوصيتها التراثية ويكرس هويتها ويعزز من عناصر تنميتها الشاملة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالسمعة العالمية التي وصل إليها معرض الصيد والفروسية عبر السنوات المنصرمة بفضل التوجيهات التي يحظى بها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومن قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، مثمناً مستوى وأهمية الأجنحة المشاركة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ونوه سموه بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التراث والحفاظ عليه وغرسه في نفوس الأجيال وزيادة الوعي بالموروثات والتقاليد الإماراتية والعربية الأصيلة خاصة هواية الصيد بالصقور.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، أقسام جناح شركة «إنترناشونال جولدن جروب»، حيث استمع إلى شرح من خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة عن أحدث الابتكارات في مجال أسلحة الصيد والمسدسات والدور الذي تقوم به شركة «إنترناشونال جولدن جروب» الوطنية في مجال تجارة الأسلحة بشكل عام.

كما زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وتفقد سموه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركات المتميزة التي تضم أحدث المنتجات والابتكارات في مجال أسلحة الصيد والبنادق والفروسية، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها إدارة تنظيم المعرض.

واطلع سموه، خلال زيارته جناح شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» الإماراتية الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والمسدسات، على أبرز وأحدث منتجاتها في المجالات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية، وتجول سموه في جناح بينونة الإمارات لتجارة المعدات العسكرية والصيد، واطلع على أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة في رياضة الصيد والقنص. كما زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المعرض، وتفقد معاليه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، مشيداً بمستوى التطور الذي وصل إليه المعرض منذ انطلاقته عام 2013.