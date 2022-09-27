383 شركة وطنية في «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

يلعب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 2022، دوراً محورياً في خلق قطاع خاص وطني ينهض بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات الصيد. وتميز المعرض في دورته العشرين بزيادة ملحوظة في عدد الشركات الإماراتية، والتي بلغ عددها 383 شركة تتنوع اهتماماتها وخدماتها بين مجالات الصقارة والخيل وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد ولوازم الرحلات البرية والبحرية. وأكد أحمد راشد سعيد المزروعي، مؤسس شركة الغيل للمشغولات اليدوية، أنه يشارك في المعرض للسنة الثانية على التوالي، باعتباره المنصة الأكبر والأهم للتواصل مع الجمهور من محبي الصيد والتخييم، وتسويق منتجاته المختلفة. قال المزروعي، إنّ شركته التي أسسها منذ ثلاث سنوات، تخصصت في المشغولات المنزلية، وصناعة السكاكين اليدوية بمختلف أنواعها، ومن بينها السكاكين المستخدمة في الصيد، مُشيراً إلى أنّ المنتجات المعروضة في الجناح تمّ تنفيذها على مدار عام كامل للعرض خصيصاً في المعرض، وأسعارها تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، وفقاً لصعوبة التصميم وفترة العمل في تنفيذه والمعدن المستخدم في تصنيع القطعة.

وأكد حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال المختصة بتصنيع الأسلحة الصغيرة، أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للعاملين في قطاع صناعة السلاح، وأصبح عرض بنادق الصيد المصممة خصيصاً للمعرض أحد تقاليدنا على مدى السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أشار شبيب العجمي المسؤول عن جناح مصنع كشتة للوازم الصيد والرحلات، أهمية المعرض لما يضمه من مئات العارضين من مختلف دول العالم وهواة الصيد والفروسية الذين يتشاركون الاهتمام بالصيد بأشكاله المختلفة. وأشارت حورية العبدولي، فنانة تشكيلية إماراتية، تُشارك بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للمرة الأولى، إلى أن المعرض يشكل منصة تتيح للفنانات التشكيليات فرصة عرض أعمالهن في منصّة عالمية بهذا الحجم المدهش، وتشهد إقبالاً جماهيرياً من كل الجنسيات والأعمار، ما يُمثّل تشجيعاً ودعماً لا محدوداً في بداية حياتهن في عالم الفن التشكيلي.

ومن الأعمال التي تعرضها هذا العام، لوحة المها العربي، والتي نفذتها بألوان الأكريلك، واستغرقت نحو 4 أشهر في إنجازها.

وعبّرت العبدولي عن سعادتها بإشادة الجمهور بهذا العمل وغيره من الأعمال الفنية اللاتي شاركت بها الفنانات الإماراتيات، واللواتي اختلطت تجاربهن الفنية مع العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة، بما يُسهم في تطوير تجربتهم الفنية والوصول بها إلى آفاق أكبر من النجاح وتسليط الضوء على حركة الفن التشكيلي في الإمارات، خاصة المُعبّر عن الهوية والتراث الإماراتي.

وشهد المعرض منذ انطلاقته عروضاً مميزةً للخيول العربية زينت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد في يوميه الأول والثاني، شاركت فيها جهات متعددة من شرطة الخيالة، أكاديمية بوذيب للقدرة، في ساحة العروض التي تستضيف على مدى أيام المعرض زخماً من الفعاليات المدهشة التي تستقطب الجمهور وتزيد من تفاعله مع أنشطة المعرض المُتنوّعة.

وأوضح المدرب علي النعيمي، مسؤول فريق العروض والتشكيلات الموسيقية من أكاديمية بوذيب، أن عروض الخيول العربية تتخللها أداء حركات استعراضية من قبل الفرسان المُشاركين، رافعين أعلام الدولة، بالإضافة إلى فريق التقاط الأوتاد بقيادة المدرب أحمد القايدي، والعرض الثالث حول مهارة الفروسية مع المدرب سهيل العامري، وهذه العروض تأتي ضمن الجهود والأنشطة التي تُقدّمها الأكاديمية على مدار العام بهدف التعريف بالخيل ومدى ارتباطها بالموروث الإماراتي، حيث اعتبرها الأقدمون واحدة من الرياضات المهمة، وهو ما نحاول تعزيزه وتوصيله إلى الأجيال الجديدة في إطار من الدهشة والإعجاب، حيث نسعى إلى الوجود في الفعاليات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

إلى ذلك، بيّنت تينا القبيسي، المسؤولة في ساحة العروض، أنّ الفعاليات تتضمن عروضاً لأصحاب الهمم، باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وقالت: إننا نحرص دوماً على تقديم كل ما هو مفيد لهم ويُسهم في إنجاح عمليات الدمج المستهدفة لذوي الهمم على اختلاف حالاتهم، وكذلك نُقدّم عروضاً متنوعة لشرطة الخيالة، وأكاديمية بوذيب للإسطبلات، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المعنية بالخيول في الدولة والمشاركة ضمن فعاليات المعرض في نسخته العشرين. وكشف جناح «جمعية الإمارات للخيول العربية» المشارك خلال الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 عن إحصائيات إجمالي ملاك الخيول العربية المسجلة في دولة الإمارات، الذي وصل إلى 20 ألفاً و324 خيلاً يمتلكها 4 آلاف و66 شخصاً في الدولة.

وتتصدر إمارة أبوظبي قائمة الخيول المسجلة في الدولة بواقع 10 آلاف و136 خيلاً يمتلكها 1962 شخصاً، تليها إمارة دبي بواقع 5 آلاف و577 خيلاً و878 مالكاً، ثم الشارقة بـ 2424 خيل يمتلكها 648 شخصاً.

واحتلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة في قائمة عدد الخيول المسجلة في الدولة بواقع 912 خيلاً في حوزة 332 مالك خيول، ثم إمارة عجمان التي شهدت تسجيل 683 خيلاً و171 مالك خيل، تلتها إمارة الفجيرة بواقع 482 خيلاً يمتلكها 135 شخصاً، ثم أم القيوين التي سجلت 110 خيول و40 مالك خيل.

بنادق صيد بنقوش معالم الإمارات

تكتظ الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بكم كبير من قطع السلاح الجديدة والمتميزة والتراثية النادرة، من بينها قطع تعرض للمرة الأولى محلياً وعالمياً، والتي تلقى اهتماماً كبيراً من الزوار المهتمين بعالم السلاح بوجه عام، وبعالم الصيد على وجه الخصوص. وعرضت شركة mp3 إحدى شركات «جرايد وان القابضة» بنادق صيد تزدان بأبرز معالم الدولة وإمارة أبوظبي، والتي شهدت إقبالاً من قبل زوار أجنحة السلاح. وأوضح خميس حمرعين، المدير التنفيذي لشركة mp3 أن مشاركتهم في هذه الدورة تتضمن بنادق متميزة وتعتبر من القطع التي تشكل إضافة للمعرض. وقال: «العام الحالي مشاركتنا تشهد تقديم بندقية منقوش عليها قلعة حصن الظفرة، وبندقية ازدانت بنقش لمتحف المستقبل، بالإضافة إلى بندقية صيد نقش عليها شعار نادي مانشستر سيتي لكرة القدم».

وأشار إلى أن البنادق تمتاز بخفة الوزن والدقة في اختيار نوع الخشب، حيث يتم اعتماد خشب أشجار الجوز، ويتم إعداد هذه البنادق بالطلب المسبق، وفق مواصفات مقتنيها.

«الخيّالة»

يسرد جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي لزوار المعرض تاريخ دوريات الفرسان «الخيّالة»، ودورها في حفظ الأمن منذ تأسيس شرطة أبوظبي، حيث يتزيّن الجناح بالعديد من الصور التي توضح تاريخ فرسان شرطة أبوظبي، واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» بالخيالة، إذ يضم الجناح صورة قديمة لزيارة الشيخ زايد إلى إسطبلات خيول شرطة أبوظبي في عام 1977 في منطقة المرور، وثمّة صور قديمة لـِ «فرسان القبائل» حراس قصر الحصن قديماً، الذين ذادوا عن أبوظبي وأهلها على صهوة خيلهم العربية الأصيلة.

كما يضم الجناح صورة توضح شعار الخيالة القديم وقت تأسيسها عام 1957م، وصورة توضح بروز دور الخيالة في عام 2016، ودورها في حفظ الأمن والممتلكات والمنشآت، وثمة صورة توضح الشعار الجديد للخيالة الذي تمّ إطلاقه في عام 2016، والمُستوحى من حلقة وسم آل بوفلاح، التي تُعدّ من أكثر الرموز الخاصة بآل نهيان تميزاً، ومستوحى كذلك من الفرس «صاحية الصقلاوية» المُهداة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى شرطة أبوظبي، والتي تُعدّ من أقدم السلالات الموجودة في أبوظبي وأول فرس صحراوية مسجلة في سجل أنساب الخيل العربية الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

توعية بالمياه الجوفية

شهدت منصة الاستدامة محاضرة توعية قدمها الدكتور محمد داوود من هيئة البيئة - أبوظبي، وجه من خلالها دعوة للنشء من الطلبة للمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.

وأكد الدكتور محمد داوود أن هيئة البيئة- أبوظبي تلتزم بتعزيز التوعية بشأن أهمية المياه الجوفية لضمان الاستخدام المستدام لهذا المورد الاستراتيجي، كما أنه من الضروري استخدام هذا المورد القيم بشكل مسؤول، حتى تساهم في ازدهار كافة القطاعات في الدولة،

وأضاف الدكتور داوود «أنه في إطار الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي الإماراتي، تقوم هيئة البيئة أبوظبي باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، والتي من ضمنها حاسبة استهلاك المياه في المحاصيل لحساب كمية المياه اللازمة لري نخيل التمر، واستخدام مياه ذات معدلات ملوحة مختلفة لتعزيز إنتاج نخيل التمر وتحسين كفاءة الري في إمارة أبوظبي، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات التجميلية.

وأشار الدكتور داوود إلى أن المياه كانت مورداً للحلال لاستمرارية الحياة، وكانت الآبار والأفلاج تعتبر معالم للطريق وخط مسار للسكان في الدولة خلال الترحال والتجوال سابقاً.