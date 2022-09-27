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انطلاق مؤتمر دور المُجتمعات المحلية في الحفاظ على الحياة البرية

جانب من المؤتمر (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر المُصاحب للدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحت عنوان «أهمية دور المُجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في تعزيز الصلة بين التراث الثقافي غير المادي والحفاظ على الحياة البرية»، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبمُشاركة 24 صقاراً شاباً، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، من 24 دولة. وأشاد المتحدثون في المؤتمر بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم الصقارة وصون البيئة وتحقيق الاستدامة، مؤكدين أن اهتمام الإمارات ومؤسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تكن مصادفة أو ارتجالية، ولكنها تعكس إيماناً عميقاً بضرورة العمل من أجل حماية وصون البيئة من جانب، وفي الوقت نفسه التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة، كما تناول المشاركون العلاقة بين الصقارة والتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
ورحب معالي ماجد علي المنصوري، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بممثلي كل من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومُنتدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في «اليونسكو»، إذ قد يمثل المؤتمر المرّة الأولى التي توجد فيها هاتان المُنظّمتان المرموقتان في القاعة نفسها.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الحياة البرية
نادي صقاري الإمارات
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