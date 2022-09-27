«قضاء أبوظبي» تشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء بأبوظبي في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتأتي مشاركة دائرة القضاء في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتنويع قنوات التواصل مع المجتمع، بما يساهم في نجاح رسالة الدائرة التوعوية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي انسجاماً مع أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز مشاركتها ووجودها في الساحات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة وفرصة للتواصل مع المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباق الهجن لإلقاء الضوء على القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وأوضح العبري، أن الإمارات تمتلك منظومة قوانين متكاملة ودقيقة، لا تقتصر على التشريعات التي تحفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي بل تجاوزت ذلك نحو الاهتمام بكافة جوانب الحياة، وذلك من خلال سن التشريعات التي تكفل حفظ واحترام جميع أنواع الحياة حولنا، وهو ما يؤكد تطور نظامها القضائي واحتلاله مكانة متقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.