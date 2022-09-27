اليوم.. انطلاق منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

ينطلق اليوم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، في دورته الحادية عشرة، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستمر على مدى يومين في مركز «إكسبو الشارقة».

ويعد المنتدى حدثاً استثنائياً والأبرز الذي يجمع كبار الشخصيات العالمية من قادة الفكر وأصحاب الاختصاص، والمسؤولين، والإعلاميين العرب والأجانب، لمناقشة أبرز القضايا وتبادل الخبرات ووضع المقترحات التطويرية، بما يدعم الجهود التنموية الشاملة.

وتستضيف الدورة الحالية، 160 متحدثاً لاستشراف حلول لتحديات المستقبل في أكثر من 60 جلسة وخطاباً وورشة عمل، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجهها المجتمعات، بما ينسجم مع شعار المنتدى «تحديات وحلول».

ويشهد المنتدى 7 جلسات رئيسية و10 خطابات ملهمة و6 فعاليات استباقية و6 ورش عمل و13 منصة تفاعلية و40 فعالية مصاحبة، تدور حول أهمية الاتصال الحكومي الفاعل في مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، والأزمات الاقتصادية، والفرص الكامنة وراءها، لاسيما في ظل تطور أدوات الاتصال، وانعكاسها على العلاقات الاجتماعية.

فعاليات وجلسات

يشارك في الفعاليات والجلسات نخبة من المسؤولين الدوليين وصناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف التخصصات، منهم: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق، وكيم كامبل، رئيسة وزراء كندا السابقة، وجيم يونغ كيم، الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، ومعالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة من جمهورية مصر العربية، وموهان موناسنغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، ومحمد عبدالله القحطاني، بطل العالم في إلقاء الخطابة وصاحب كتاب قوة الكلمة، والعديدين غيرهم.

وقال طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تفتح إمارة الشارقة اليوم أبواباً جديدة على عالم الاتصال الحكومي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين والمتخصصين الذين سيثرون المنتدى بأفكارهم ونقاشاتهم للتوصل لأنجح الحلول لأبرز تحديات العصر».وأضاف: «نتطلع لمشاركة فاعلة من الجمهور بمختلف شرائحه في فعاليات المنتدى، الذي يشكل إضافة فكرية قيّمة بفعالياته وورش العمل وجلساته وحواراته، خصوصاً للمهتمين وطلبة الإعلام».

وتابع: «ستشكّل التوصيات الختامية، التي ستصدر في ختام المنتدى، خريطة عمل مستقبلية لإدارات الاتصال في المؤسسات الحكومية، أو الاستفادة من مضمونها في تطوير الخطط الحالية لتلك المؤسسات، بما يضمن تعزيز عملية الاتصال المتبادل بين الحكومة والجمهور، وبما يعود بالمنفعة على الطرفين».

يشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يرفع هذا العام شعار «تحديات وحلول»، بهدف التوصل لمجموعة من أفضل أساليب التعامل مع مشكلات الغد عبر التواصل الفاعل والمتبادل بين الجمهور والحكومات، واستعراض أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية.