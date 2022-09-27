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شرطة أبوظبي تحتفل بيوم السياحة العالمي

شرطة أبوظبي تحتفل بيوم السياحة العالمي
28 سبتمبر 2022 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، في مطار أبوظبي الدولي بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات وحديقة الحيوانات بمدينة العين، وذلك ضمن اهتمامها بترسيخ التعايش السلمي بين المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز بيئة سياحية آمنة تُسعد السياح والزوار في الإمارة من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجتمع ينعم بالأمن والأمان.
ورحب قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالسياح القادمين إلى إمارة أبوظبي عبر المطار واستقبالهم بالهدايا والورود، وتوزيع برشورات توعوية بعدة لغات تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين في الإمارة تحت شعار «سياحتي آمنة».
وقدمت الشرطة السياحية شرحاً وتعريفاً حول الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد الإمارات، وتعريفهم بالأماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.
وتضمن الاحتفال معزوفات وطنية وتراثية ورقصات شعبية تعبر عن عادات وتقاليد الإمارات الأصيلة، كما تم توزيع هدايا تذكاريه للسياح القادمين، بمشاركة إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وفرقة موسيقى الشرطة التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة.
كما أقيم حفل بمناسبة يوم السياحة العالمي بحديقة الحيوان بالعين، وذلك لتعزيز قيمة السياحة من كل نواحيها وتعزيز ثقة السياح وتقديم كافة الخدمات المميزة لكسب ثقتهم ورضاهم. وشارك بالحفل مديرية شرطة العين وإدارة مرور العين وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة ومتحف شرطة المربعة، وفرع الشرطة السياحية وعدد من المراكز التجارية بالعين.
واشتملت الفعاليات على توزيع تذاكر دخول مجانية للجمهور، وعرض للمركبات الكلاسيكية والزي العسكري القديم وتعريف بدورية السعادة ودورية الإسعاف، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة في منازلهم، إضافة إلى تعريفهم بالأنظمة المرورية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي يوم السياحة العالمي
السياحة
مطار أبوظبي الدولي
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