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أمين عام مجلس حكماء المسلمين يلتقي رئيس جامبيا في نيويورك

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يلتقي رئيس جامبيا في نيويورك
28 سبتمبر 2022 02:54

نيويورك (وام)

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التقى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 
وأعرب الرئيس الجامبي، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس المجلس في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن بلاده تنعم باحترام الآخر والعيش المشترك بين مواطنيها، وعلى استعداد دائم لتنسيق الجهود مع مجلس حكماء المسلمين من أجل تعزيز السلم والحوار بين الأديان في القارة الأفريقية.  وأشاد الرئيس الجامبي بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية دعماً لجامبيا ودول القارة الأفريقية على كل المستويات، وأن مصر بأزهرها الشريف تمثل مصدر دعم وإلهام لدول القارة في التعليم الديني والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد. 

مجلس حكماء المسلمين
نيويورك
جامبيا
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