قريباً.. منصة لتسويق الحيوانات المحلية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن «منصة مزاد» لتقديم خدمات للمزارعين والمربين خلال الفترة القادمة في أبوظبي، لإتاحة الفرصة أمام مربي الثروة الحيوانية، الذين لا يجيدون تسويق حيواناتهم، وستكون المنصة مجهزة ومهيأة لذلك، وعبر الأون لاين، وتم تنفيذ ثلاث عزب نموذجية.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرة لدعم وشراء المنتج المحلي بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، كما أنه تم الانتهاء من ثلاث عزب نموذجية، وكذلك تقديم دعم ذكي مرتبط ببعض المؤشرات، وإنشاء أسواق محلية لتشجيع الإنتاج وتعظيم الفائدة من التربية وللمربين، ووقف استحقاق وصرف الأعلاف في حال وجود ثروة حيوانية في الحيازات، وكما توجد خطط لزراعة الأعلاف لبعض المزارع حسب الأنظمة، وسيتم التوجيه بذلك فور الانتهاء من عمل المطلوب. وشددت على أهمية تحصين الحيوانات ضد أمراض «طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت»، حيث تستهدف الهيئة تحصين الماشية (أبقار، ماعز، ضأن) وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، والذي يضمن رفع مناعة القطعان وحمايتها من الأمراض، بما يؤدي إلى استدامة الأمن الغذائي، وزيادة إنتاج القطعان للحليب ومنتجاته وزيادة إنتاج اللحوم ومنتجاتها، وتقليل استخدام المضادات الحيوية والأدوية، كما يعمل على تقليل الأعراض وإفراز مسببات الأمراض حالة إصابة الحيوانات المحصنة، كما يعمل على تحقيق متطلبات التصدير لبعض الدول عن طريق التحصين، بما يؤدي إلى زيادة ربحية المربين، وزيادة الإنتاج. وأكدت الهيئة خلال «اللقاء المفتوح مع مربي الثروة الحيوانية»، أن تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، يأتي تنفيذاً لمبادئ الخطة الوطنية للدولة، للسيطرة والقضاء على المرضين لحين إعلان خلو الدولة منهما، ودعت الهيئة إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات مما يسهم في إنجاز عملية التحصين بنجاح، كما تنصح الهيئة بالتعاون مع فرق التحصين لتسهيل إنجاز المهمة من خلال التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد الزيارة، إضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع، وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الهيئة «عن بعد» مع مربي الثروة الحيوانية.

ولفتت الهيئة خلال اللقاء الذي حاضر فيه الدكتور إبراهيم محمد عبدالسلام إدارة صحة الحيوان قطاع الثروة الحيوانية إلى انطلاق الحملة الرابعة عشر والتي تستمر حتى 31 مايو 2023، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وتشمل حملة التحصين ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت.

حملات التحصين المستمرة

تأتي حملات التحصين المستمرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي ورفع مناعة الحيوانات مما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، كما أنها تسهم في الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية الامر الذي سيؤدي إلى استئصال الأمراض على المدى البعيد والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية.