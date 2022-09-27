469 مليون درهم قيمة صفقات «ميدلاب الشرق الأوسط 2022»

دبي (الاتحاد)

يعود معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023.

وأعلنت شركة إنفورما ماركيتس، الجهة المنظمة أبرام صفقات تجارية تزيد عن 469 مليون درهم، حيث أكدت نسخة 2023 من المعرض، والتي ستعود تحت شعار «تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري» على مشاركة أكثر من 700 عارض مع توقع حضور أكثر من 20.000 زائر.

وقال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض «ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:«زاد الطلب من العارضين والزوار بشكل كبير، ونحن الآن في وضع حيث توجد حاجة ماسة لعودة ميدلاب الشرق الأوسط كحدث مستقل حتى نتمكن من تسليط الضوء على التطورات الرائدة التي تحققها الصناعة من خلال عرض أحدث الابتكارات والحلول المتطورة في الاكتشاف والاختبار واللقاحات».

ويغطي اللاعبون الرئيسيون المشاركون في نسخة عام 2023 من الحدث جميع جوانب صناعة المختبرات ابتداءً من الشركات المصنعة العالمية إلى موردي المختبرات بما فيها كل من: أبوت وسيميكس وبيكمان كولتر وبي دي ولومنيا وبيوميرو وراندوكس وميندراي والمزيد غيرها. كما سيشهد الحدث مشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة وسيضم 14 جناحاً وطنياً.