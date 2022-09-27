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استخراج 1.5 طن من نفايات الشاطئ برأس الخيمة

استخراج 1.5 طن من نفايات الشاطئ برأس الخيمة
28 سبتمبر 2022 02:54

رأس الخيمة (الاتحاد)

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شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ضمن مبادرات أصدقاء البيئة، بتنظيم حملة تنظيف شاطئ منطقة المعيريض بالتعاون مع فريق رأس الخيمة التطوعي وعدد من متطوعي الجهات المحلية والاتحادية وطلبة المدارس ورواد الشاطئ، حيث وصل عدد المشاركين إلى 160 متطوعاً، وأسفرت الحملة عن استخراج 1.5 طن من النفايات. 
وأوضح سامي محمد الرباح قائد فريق الاستدامة المؤسسية في الدائرة، أن اختيار منطقة شاطئ المعيريض كأولى محطات هذه الحملة جاء باعتبارها مركزاً سياحياً هاماً ومنطقة جاذبة للمواطنين والمقيمين والسياح. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، بالإضافة إلى تعزيز سلوك النظافة البيئية والتشجيع على الممارسات الصديقة للبيئة وغرس ثقافة الحفاظ على البيئة لدى جميع فئات المجتمع، مؤكداً على استمرار الحملة حتى نهاية العام الجاري لتشمل مناطق مختلفة في إمارة رأس الخيمة.

رأس الخيمة
دائرة التنمية الاقتصادية
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