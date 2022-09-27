علاج جديد لسرطان الثدي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مستشفى الجامعة بالشارقة عن تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في علاج مرضى سرطان الثدي، والتي تستند على استخدام العلاج الكيميائي قبل إجراء العمليات الجراحية في بعض حالات أورام الثدي، بالإضافة إلى الاعتماد على أفضل الأساليب العلمية الحديثة.

وقال الدكتور طارق إبراهيم مهدي، رئيس القسم واستشاري الجراحة العامة بالمستشفى، إنه تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً كانت تشتكي من ظهور كتلة مفاجأة في الثدي الأيسر، وحدد أطباء المستشفى العلاج الأمثل للمريضة، بعد أخذ عينة من الثدي ودراستها.

وأضاف، أنه توجد طرق قديمة لعلاج أورام الثدي، وهي إجراء عملية استئصال أولاً ثم العلاج بالكيماوي والإشعاعي، أما الطريقة الحديثة لعلاج مثل هذه الحالات فهي استخدام العلاج الكيميائي قبل إجراء العمليات الجراحية في حالات أورام الثدي أكبر من 2 سم، وبعد ذلك يتم إجراء العملية باستئصال جزء بسيط من الثدي، لا يؤثر على الحالة العامة للثدي، ويُستكمل بعدها العلاج الكيميائي، لافتاً إلى أن الاجراء أثبت نتائج مذهلة على مستوى العالم في علاج سرطان الثدي، والقضاء عليه نهائياً.

وأوضح الدكتور طارق، أن المريضة لم تقبل بالطريقة القديمة، وهي إجراء العملية أولاً ثم العلاج الكيماوي والإشعاعي، حيث كانت تبحث عن أفضل طرق العلاج الحديثة، وقد قرر الفريق المعالج في مستشفى الجامعة بالشارقة بالبدء في العلاج الكيميائي للسيطرة على الورم في المكان، واستمرت شهرين، ومن ثم تم إجراء العملية واستئصال الورم فقط، والحفاظ على الثدي، وهي تعد الطريقة الأفضل مقارنة بالطريقة القديمة.