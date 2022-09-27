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الإمارات

تعاون بين «الإمارات للخدمات الصحية» و«الخليج الطبية»

تعاون بين «الإمارات للخدمات الصحية» و«الخليج الطبية»
28 سبتمبر 2022 02:54

عجمان (الاتحاد)

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 بدأت كلية التمريض في جامعة الخليج الطبية بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» برنامجاً لتطوير التدريب على مدى ثمانية أسابيع كل جمعة وسبت حتى الثاني عشر من نوفمبر لعام 2022 لـ 250 ممرضاً من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفيات ثومبي، ويهدف التدريب المقام في جامعة الخليج الطبية إلى توجيه الممرضين المؤهلين حديثاً على أيدي كبار الممرضين، وذلك في أثناء ممارستهم لمهنتهم بشكل متميز في المجالات السريرية.
وقالت الدكتور سيلفا تيتوس تشاكو - عميد كلية التمريض في جامعة الخليج الطبية: «على المدى الطويل، سينعكس تأثير هذا البرنامج بالإيجاب على الجانبين النظري والتطبيقي، حيث ستتحسن كفاءات مقدمي الرعاية الصحية معززةً الجودة الشاملة لرعاية المرضى. نحن ممتنون لمركز التدريب والتطوير وإدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإتاحتهم الفرصة لنا للمساهمة في تعزيز مهارات وإنماء مهنة التمريض في الإمارات العربية المتحدة. ونسعى مستقبلاً أن يصبح حرمنا الجامعي مركزاً تدريبياً لتطوير مهارات التدريس في السنوات القادمة».
  

جامعة الخليج الطبية
التمريض
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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