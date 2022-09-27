«محمد بن راشد للابتكار» يطلق دليل النشر

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر» المعرفية، دليل «نشر الابتكار» ضمن مبادرات المنصة الهادفة لتعميم ثقافة الابتكار، ومشاركة الأفكار والتجارب الحكومية المبتكرة والرائدة في مختلف المجالات للاستفادة منها في تطوير مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية لتحسين حياة الناس، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويهدف الدليل إلى تعزيز الوعي بأهمية الابتكار الحكومي والتشجيع على تحديد الابتكارات وتوثيقها ومشاركتها عبر مجتمعات المبتكرين داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتعريف بالمناهج والنماذج المبتكرة التي حققت نجاحات في القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى المعرفة وقاعدة الأدلة المتعلقة بكيفية توظيف تلك المناهج في مختلف مجالات العمل وفي جميع الظروف والتحديات التي تواجه منظومة العمل الحكومي.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعميم وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي في مختلف مجالات العمل، ومشاركة التجارب والنماذج الرائدة في الابتكار الحكومي مع جميع الجهات والحكومات، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في نشر ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.

6 خطوات لنشر الابتكار

يستعرض الدليل 3 نماذج لنشر الابتكار ويغطي 6 خطوات رئيسة لضمان نشر الابتكار ومشاركة المعرفة بالشكل الصحيح من خلال «التحقيق، والاختبار، والتعديل، والتصدي للعقبات، والتنفيذ، والحصاد»، حيث يركز على أهمية نشر الابتكار ومشاركة المعرفة ضمن إطار منهجي منظم، والتعريف بنماذج نشر الابتكار، وعملية نشر الابتكار، وتحديات نشر الابتكار، وإدارة التغيير.

كما يتطرق الدليل إلى آليات إحداث تغيير في الثقافة المؤسسية من خلال إدارة التغيير والدعم المطلوب من القادة لضمان تنفيذ الابتكارات وتوسيع نطاقها لتحسين جودة الخدمات الحكومية، ويتطرق إلى أهم مستهدفات نشر الابتكار التي تشمل، تزويد عدد أكبر من الموظفين بالمعرفة والخبرات المؤسسية القيمة، وتكرار النجاحات وتوسيع نطاقها، وإتقان عملها عبر توفير مخرجات وخدمات أعلى جودة والتغلب على العقبات بسرعة أكبر.