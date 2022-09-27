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الإمارات

جامعة الإمارات تبحث التعاون مع «محمد بن راشد للمعرفة»

جانب من اللقاء (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:55

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال زيارته للجامعة.
وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين، والتي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف الفرص للعمل المشترك في مجالات تخدم أهداف التنمية الشاملة، وخاصة البحث العلمي والتدريب، بما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وقال معاليه: «نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية مُثمرة لمدّ جسور التعاون والعمل المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب تبادل المعرفة والتدريب فيما بيننا والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين، والتي تسهم بدورها في إنتاج المعرفة، بما ينعكس إيجاباً على توجّهات الجامعة والدولة نحو مُستقبل مُستدام».

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تدريب
تمّ خلال اللقاء بحث فرص التدريب لطلبة الجامعة، ومشاركة الجامعة في إعداد التقارير الخاصّة بمؤشّر المعرفة، والتعاون البحثي في المجالات المعرفية والمجتمعية، وتبادل الإصدارات، وكذلك دعم مُشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين بالجامعة الإمارات في الأنشطة التي تُنظّمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تنظيم الفعاليات المُشتركة في الحرم الجامعي بمدينة العين، والاستفادة من الخبراء والعلماء الذين تستضيفهم المؤسسة في الفعاليات المُختلفة من خلال دعوتهم إلى جامعة الإمارات.

جامعة الإمارات
زكي نسيبة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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