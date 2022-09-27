بلدية أبوظبي تنفذ حملة على عربات الطعام المتنقلة

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ حالياً بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية، حملة على عربات الطعام المتنقلة، تستمر لمدة 5 أيام، حيث استهدفت كل المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل من: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، وذلك بهدف توعية أصحاب عربات الطعام المتنقلة والعاملين فيها بوجوب توفير التصاريح اللازمة وضرورة الالتزام بالوقوف في المواقع المعتمدة والمخصصة، وكذلك الالتزام بمعايير الأمن والسلامة ونظافة المكان.

وتُنفذ الحملة ميدانياً وافتراضياً، حيث يتضمن الجانب الميداني منها زيارة العديد من المواقع المعتمدة والمخصصة لوقوف سيارات الطعام المتنقلة في كافة المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك لمتابعة تطبيق كل الاشتراطات المتعلقة بأنشطتها والتحقق من وجود التصاريح الرسمية لها، بالإضافة إلى توعية أصحاب هذه السيارات والعاملين فيها بضرورة وأهمية اتباع معايير الأمن والسلامة والنظافة، حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وكذلك بضرورة الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة والمجهزة لذلك، حفاظاً على المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي.

اتصالات

تتضمن الحملة في الجانب الافتراضي منها إجراء اتصالات هاتفية بالقاطنين في المناطق التي استهدفتها الحملة، وإرسال رسائل نصية قصيرة، للتوعية بتجنب التعامل مع سيارات الطعام المتنقلة غير المرخصة حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، والتي تتماشى مع الحملة وأهدافها.