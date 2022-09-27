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«إسعاف دبي» تتسلم سيارات مزودة بمعدات حديثة

خلف الحبتور وعبدالله المري وعوض الكتبي ومشعل جلفار والحضور خلال تسليم سيارات الإسعاف (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:54

 دبي (الاتحاد)

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تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، الدفعة الثالثة والأخيرة من سيارات الإسعاف المطورة والمزودة بأفضل التجهيزات والمعدات الإسعافية، من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي كان قد بادر بتقديم الدفعة الأولى، ثم الثانية، خلال التصدي لجائحة كوفيد-19 العالمية، وذلك تعزيزاً من مجموعة الحبتور، للجهود التي بذلتها هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة «الإسعاف»، لمواجهة الجائحة، حيث اشتملت المبادرة على عدد 50 مركبة إسعاف حديثة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليوناً و500 ألف درهم.
جاء ذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة «الإسعاف»، ورجل الأعمال خلف الحبتور وجمال عبدالسلام الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، وسعادة ناصر البدور الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع - مدير منطقة دبي الطبية، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور رئيس اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث.

إسعاف دبي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
دبي
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