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شرطة أبوظبي تشارك في «يوم بلا مركبات»

مسيرة الفرسان (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي و«خدمات بنك الدم أبوظبي» التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في مسيرة «يوم بلا مركبات» وحملة للتبرع بالدم تحت شعار «التبرع بالدم.. بادر.. تضامن. شارك في الجهد وأنقذ الأرواح» وانطلقت المسيرة من المواقف الخارجية لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العين وانتهت بالقرب من مبنى خدمات بنك الدم - أبوظبي فرع العين. وتقدم المسيرة فرسان شرطة أبوظبي «الخيالة» ودوريات الدراجات الهوائية بمشاركة نادي العين الرياضي الثقافي وجمعية الإمارات للسرطان وهيئة الهلال الأحمر والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والنادي الاجتماعي السوداني ومستشفى الإمارات الدولي إلى جانب عدد من المؤسسات بهدف التوعية بأهمية الالتزام بقواعد المرور والتشجيع على التبرع بالدم من منطلق أهميته في إنقاذ حياة المصابين جراء الحوادث.

شرطة أبوظبي
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