مركز شرطة حتا يكمل استعداداته لاستقبال الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

قال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المركز أكمل استعداداته لاستقبال الموسم السياحي الجديد في منطقة حتا التي تعتبر من أبرز الوجهات في إمارة دبي، لما تتميز به من معالم سياحية متنوعة، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومُقومات بيئية وترفيهية ذات خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مُقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي، لذلك كان لا بد من الاستعداد الجيد لتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والمرورية وتقديم خدمات مُميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وأضاف العقيد مبارك الكتبي أن الموسم السياحي يبدأ في منطقة حتا في شهر أكتوبر من كل عام، لذلك عقد المركز العديد من الاجتماعات مع الشركاء في منطقة الاختصاص وتم توزيع الأدوار كلٌ حسب اختصاصه، إلى جانب إعداد الخطة الأمنية والمرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور.

وأوضح العقيد الكتبي أن المركز لعب دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص من خلال الانتشار الجيد للدوريات، حيث لم يُسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

وتابع «كما حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 100%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوبين في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب منهم، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و7 ثوان في العام 2021 وكان المستهدف 4 دقائق، مقابل دقيقتين و4 ثوان في العام 2020 وكان المستهدف 7 دقائق».

ومن جانبه، قال الملازم أول محمد عبيد الكعبي، رئيس فرقة الشجعان التخصصية في مركز شرطة حتا، إن المركز قام بتأسيس «الفرقة التخصصية» مبيناً أن الفرقة مُدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية.