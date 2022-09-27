«شرطة أبوظبي»: تطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين بمقومات النجاح الريادية

تزامناًً مع اليوم العالمي للترجمة والذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقديرها لجهود المترجمين ودورهم الرئيس في مد جسور التواصل مع شعوب العالم، والتقريب بين الدول والشعوب والثقافات، وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والإسهام في التنمية، وتعزيز السلام والأمن العالميين، موضحة أن الاحتفاء بمنتسبيها من المترجمين، يأتي من منطلق اعتزازها بجهودهم المتميزة في إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني باحترافية كبيرة.

ولفتت إلى مساعيها المتواصلة لتطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين بمقومات النجاح الريادية، من خلال تشجيع المترجمين وتحفيزهم في بيئة العمل وعلى جهودهم في الترجمة والتعاون مع المتعاملين من مختلف الجنسيات، حيث أطلقت في عام 2019 مركز الترجمة وبرنامج الترجمة المركزي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للترجمة.

مشروع تعليم اللغات لإثراء مهارات رجال الشرطة

أطلقت شرطة أبوظبي مؤخراً مشروع تعليم اللغتين العبرية والألمانية لمنتسبي الشرطة، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية؛ بهدف إثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية، وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير الأكاديمية، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يركز على تعزيز مهارات المشاركين في التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.

وافتتح المرحلة الأولى من المشروع العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية، والذي يتضمن 4 دورات ولمدة 5 أسابيع بهدف إكساب المشاركين مهارات اللغة حتى المستوى فوق المتوسط حسب المعيار الأوروبي، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال لأغراض العمل، وربط مخرجات برنامج اللغة التخصصي مع المتطلبات اللغوية لوظيفة رجل الشرطة.

ويهدف مشروع تعليم اللغات لتنمية المهارات اللغوية لمنتسبي شرطة أبوظبي من ضباط وأفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد والجامعات المتخصصة باللغات، ومعلمين ذوي كفاءة أكاديمية عالية في مجال اللغات العبرية والألمانية والإنجليزية، وفاء بالمتطلبات الأساسية التي تمكن الدارسين من استخدام تلك اللغات بفعالية في مجالات الشرطية التخصصية في العمل.

263 منتسباً يستفيدون من تعلم اللغات

التحق بمشروع تعليم اللغات الذي أُطلق في شهر يونيو من العام الحالي، 161 منتسباً لتعلم اللغة العبرية، و102 منتسب لتعلم اللغة الألمانية، كما سيتم إطلاق 6 دورات للغة الإنجليزية في شهر أكتوبر المقبل، ويضم 122 منتسباً من جميع القطاعات الشرطية المختلفة، ويهدف لتأهيل الكوادر الشرطية للتعامل مع الجمهور من مختلف الجنسيات.

وتم عقد 30 ورشة في مختلف المواضيع منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي استفاد منها 41 منتسباً ضمن ورش التطوير المستمر التي يقدمها المركز والتي تشمل ورش تخصصية وتثقيفية تنمي مهارات المترجم بشكل دوري.

مركز الترجمة يطبق أفضل الممارسات وصولاً إلى الاحترافية

وأكد المقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير منظومة الترجمة وتحفيز المترجمين في بيئة العمل، موضحاً أن المركز يسعى إلى الوصول للاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجية شرطة أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة الترجمة، حيث حصل مركز الترجمة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على مواصفة الأيزو 17100:2015 الدولية لخدمات الترجمة لتقديم العديد من خدمات الترجمة المتطورة.

وتشمل مجالات الاهتمام في المركز، الترجمة التحريرية القانونية للاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية والمواد العلمية، وأعمال الترجمة الفورية للمؤتمرات والاجتماعات للوفود الرسمية، والإشراف على إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الجدد، والتنسيق مع الجهات الداخلية لمترجمي لغة الإشارة.

ويقدم المركز لغات الترجمة في الإنجليزية والألمانية، والفرنسية واللغة الإيطالية، واللغة العبرية والروسية، إلى جانب اهتمامه بشكل كبير بتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل.

ويضع المركز ضمن أولوياته التركيز على تطوير المهارات لجميع المترجمين من خلال إعداد برامج تعزز التعلم المستمر وتطوير وتدريب وتحفيز فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة، وتطوير أساليب العمل واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية، بما يحسن فاعلية الترجمة وفقاً للمعايير العالمية، وإعداد قاعدة بيانات وتقارير دورية عن متابعة أعمال الترجمة وتقييم واقتراح سبل تطويرها.

تنفيذ 143 مشروعاً للترجمة التحريرية

بلغ عدد مشاريع الترجمة التحريرية التي تلقها مركز الترجمة 143 مشروعاً، وبلغ عدد طلبات الترجمة الشفهية 90 طلباً، تمثلت في 66 دورة، 8 ورش، و6 مؤتمرات، و10 اجتماعات.

ومن إنجازات المركز مشروع توحيد المصطلحات، حيث تم تشكيل فريق المسارد اللغوية، ووضع خطة لحصر وتجميع المصطلحات اللغوية الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتصنيفها حسب الإدارات، لتسهم في توحيد مصطلحات وتأهيل المترجمين الجدد.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات الترجمة الاحترافية من خلال برنامج الترجمة المركزية، وتحقيق الريادة من خلال الاستخدام الأمثل للمؤهلات والكفاءات في مجالات الترجمة الأمنية والشرطية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الترجمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، والسعي لتحقيق العديد من الإنجازات منذ افتتاحه في عام 2019.

ويعمل المركز على تدريب الطلبة الجامعيين المتخصصين بالترجمة، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، ضمن برنامج ممنهج للمترجمين الجدد، ونقل الخبرات والمعارف في مجال الترجمة، مثل: مهارات الترجمة، الأنظمة التقنية المستخدمة في الترجمة الشفوية والتحريرية، ومنها القانونية والتقنية والشرطية التخصصية.