البواردي يحضر حفل السفارة الصينية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه تشانغ ييمينغ غو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ73 لبلاده. كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش نيشن تاورز- معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ونوح الحمادي مدير إدارة شرق آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدكتورة نوال الكعبي المدير التنفيذي للشؤون الطبية رئيس لجنة صحة لمكافحة العدوى والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة بجانب حشد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة. وأكد السفير الصيني -في كلمة له بهذه المناسبة- العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أبوظبي هي دليل على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وقال: «إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46 مليار دولار بزيادة 46.4% وإن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات في العالم، كما تحافظ الإمارات على مكانة ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر سوق للتصدير للصين من بين الدول العربية.

وأضاف أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية حقق ثماراً وفيرة باطراد ويستشرف أفقًا مشرقا في مجالات المال والتمويل والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية».

وأشاد سعادته بالسياسة الحكيمة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.