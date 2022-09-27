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عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل
27 سبتمبر 2022 22:10

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً مع معالي يائير لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل. 
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالشكر إلى معاليه على حفاوة الاستقبال خلال زيارة سموه الأخيرة على رأس وفد رسمي إلى دولة إسرائيل والتي جاءت تزامناً مع احتفال البلدين بمرور عامين على توقيعهما الاتفاق الإبراهيمي للسلام. 
وأكد سموه أن "نجاح البلدين في بناء علاقات مثمرة وراسخة يعد تجسيداً واضحاً لفوائد السلام بالنسبة لمنطقتنا وقدرتنا على العمل معاً من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة". 
وأشاد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، ببيان معالي يائير لابيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الذي أكد خلاله أهمية السلام بالنسبة لشعوب المنطقة ودعوته لحل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
كما تقدم سموه بالتهنئة إلى معاليه بمناسبة العام العبري الجديد، معرباً عن تطلعه إلى نمو وتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يعود بالخير على شعبيهما.

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المصدر: وام
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