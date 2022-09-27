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رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها تكريماً لسموه سلطان عُمان

رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها تكريماً لسموه سلطان عُمان
27 سبتمبر 2022 21:36

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مأدبة عشاء أقامها تكريماً لسموه والوفد المرافق صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر العلم العامر في مسقط.

حضر مأدبة العشاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، فيما حضرها من الجانب العماني عدد من أصحاب السمو وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في السلطنة. 

 

 

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المصدر: وام
محمد بن زايد
هيثم بن طارق
سلطنة عمان
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