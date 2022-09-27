رئيس الدولة خلال زيارة عُمان: تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك
رئيس الدولة خلال زيارة عُمان: تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك
27 سبتمبر 2022 21:11
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشكر إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة على حفاوة الاستقبال. وقال سموه، على موقع «تويتر»: «أشكر أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لحفاوة الاستقبال». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة».