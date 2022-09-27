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رئيس الدولة وسلطان عُمان يتبادلان الأوسمة والهدايا

رئيس الدولة وسلطان عُمان يتبادلان الأوسمة والهدايا
27 سبتمبر 2022 20:57

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، في قصر العلم العامر في مسقط، الأوسمة والهدايا التذكارية. 

وقد منح جلالة السلطان هيثم بن طارق، صاحب السمو رئيس الدولة وسام «آل سعيد» الذي يُعد أرفع وسام عُماني تقديراً من جلالته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتزازاً بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. 

فيما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلالة سلطان عُمان «وسام زايد» الذي يُعدّ أرفع الأوسمة الإماراتية، تقديراً لأخيه جلالة السلطان، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. 

كما قدم جلالة السلطان إلى سموه هدية تذكارية عبارة عن سيف عُماني، فيما قدم صاحب السمو رئيس الدولة هدية تذكارية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق عبارة عن مجسم لجامع الشيخ زايد الكبير.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
سلطان عمان
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