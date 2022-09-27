الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 02:49، والجزر الأول عند 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:40. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.