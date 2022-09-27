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خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة "شينزو آبي"

خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة "شينزو آبي"
27 سبتمبر 2022 17:35

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي واجب العزاء بوفاة "شينزو آبي" رئيس وزراء اليابان السابق إلى كل من "آكي آبي" أرملة رئيس الوزراء السابق و" فوميو كيشيدا" رئيس وزراء اليابان وذلك خلال زيارة سموه قصر الضيافة "أكاساكا" في العاصمة طوكيو.

رافق سموه خلال الزيارة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان و عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 

 

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