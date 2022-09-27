مستشفيات الظفرة توفر 8 تخصصات علاجية خارج أوقات الدوام الرسمي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن توفير عدد من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الخدمات العلاجية من خلال مركز الظفرة لطب الأسرة لسكان مدينة زايد والمناطق التابعة لها خارج أوقات العمل الرسمية، لتوفير بدائل علاجية أمام السكان على مدار الأسبوع، خاصة خلال إجازة نهاية الأسبوع وكذلك خلال الفترات المسائية، كما يوفر للمرضى وسيلة إضافية تتيح لهم إدارة رحلاتهم العلاجية بصورة أفضل.

وتضم العيادات التي وفرها مركز الظفرة لطب الأسرة خلال الفترة المسائية 3 عيادات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتشمل عيادة الباطنية والتي يستمر العمل بها من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساء، وعيادة النساء والتوليد ويبدأ العمل بها من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء، وعيادة الغدد الصماء والتي تستمر من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء،

كما يقدم المركز خلال الفترة المسائية أيضاً عيادة الانف والأذن والحنجرة يوم الأربعاء من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وعيادة النسائية والتوليد يوم الخميس من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد مجموعة من الخدمات العلاجية المتميزة لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها، ويستفيد منها جميع سكان مدن منطقة الظفرة وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة للسكان، بما يتناسب واحتياجات المنطقة وفق خطط عمل مدروسة ومنظمة، انطلاقاً من حرصهم المتواصل على الارتقاء بمعايير الجودة وتسهيل الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في أي وقت.

أما العيادات التي ستعمل أيام السبت من كل أسبوع بمركز الظفرة، فهي عيادة الأسنان وعيادة طب الأسرة وعيادة الأطفال وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية لـ 6 تخصصات طبية مختلفة وذلك يوم الأحد من كل أسبوع، وتشمل تلك التخصصات التي سيبدأ العمل بها من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وهي الأطفال والنسائية والتوليد والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة طب العيون، وعيادة الغدد الصماء والسكري، وعيادة الباطنية.