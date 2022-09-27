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ولي عهد عجمان يعزي بوفاة منى إبراهيم المرزوقي

ولي عهد عجمان يعزي بوفاة منى إبراهيم المرزوقي
27 سبتمبر 2022 15:03

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى خالد إبراهيم محمد المرزوقي وإخوانه بوفاة المغفور لها شقيقتهم منى إبراهيم محمد المرزوقي وإلى أسرة وعائلة المرزوقي الكرام وذلك بمجلس الأمين بمنطقة مشيرف في عجمان.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات و الضيافة.

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المصدر: وام
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