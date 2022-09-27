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«تعليم» تعتمد مواعيد امتحانات وإجازات الفصول الدراسية الثلاثة

«تعليم» تعتمد مواعيد امتحانات وإجازات الفصول الدراسية الثلاثة
27 سبتمبر 2022 13:33
  • دينا جوني (دبي)
  • حددت مؤسسة الإمارات للتعليم البرمجة الزمنية للفصول الدراسية الثلاثة التي تتوزع على 162 يوماً من العام الأكاديمي 2022-2023. وستمتد إجازة الفصل الدراسي الأول والثاني لمدة ثلاثة أسابيع لكل منها. واعتمدت المؤسسة يوم الخامس من ديسمبر موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الأول لغاية 9 ديسمبر، على أن تبدأ إجازة الشتاء في 12 ديسمبر، ليبدأ دوام الطلبة والمعلمين في الثاني من يناير. أما الامتحانات التعويضية للطلبة فستكون من 12 إلى 16 ديسمبر وهي الفترة نفسها التي سيخضع فيها المعلمون للتدريب المهني. وحددت «تعليم» فترة تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإصدار النتائج من 9 إلى 13 يناير. أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فستكون من 20 إلى 24 مارس، وامتحانات مواد المجموعة «ب» العملية من 13 إلى 17 مارس، وإجازة الفصل الثاني من 27 مارس إلى 14 أبريل، وتحليل النتائج وإصدارها من 24 إلى 28 أبريل. وفي الفصل الثالث، حددت «تعليم» فترة الامتحانات الختامية من 12 إلى 16 يونيو، والامتحان التعويضي من 19 إلى 22 يونيو، ليكون آخر يوم في العام الدراسي الحالي في 26 يونيو. وتنظم «تعليم» امتحان الإعادة من 3 إلى 7 يوليو. وإصدار النتائج من 10 إلى 14 يوليو، وهو يوم الدوام الأخير لكوادر المعلمين والإداريين.

 

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