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شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للأسرة ضمن "عاصمتي أمانة"

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للأسرة ضمن "عاصمتي أمانة"
27 سبتمبر 2022 10:49

عززت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وعي الأسرة بالسلامة المرورية ضمن مبادرة "عاصمتي أمانة" لعام 2022 في حديقة العائلات بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام المديرية برفع مستوى الوعي لدى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع حول السلامة المرورية .. مشيراً إلى تطور برامج التوعية والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى جانب شاشات السينما وحافلات النقل العام .

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور ومخاطبتهم بالعديد من اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والأوردو وغيرها بما يعزز الوعي المروري بالقيادة الآمنة والحد من وقوع الحوادث المرورية.

من جهته ذكر الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات أن المشاركة تضمنت عقد ورشة توعية عن السلامة المرورية للأسر وطلبة المدارس وتضمنت مسابقات توعية مرورية وفيديوهات توعية رقمية وتعريف الأسر بأهمية ربط حزام الأمان للأطفال في السيارة وجلوسهم في المقاعد الخلفية حفاظا على أرواحهم، وتوفير مقومات السلامة للأبناء خصوصاً بالقرب من المدارس. 

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المصدر: وام
الوعي المروري
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