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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

محمد بن زايد
27 سبتمبر 2022 09:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف.

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