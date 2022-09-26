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رئيس الدولة في سلطنة عُمان اليوم

رئيس الدولة في سلطنة عُمان اليوم
27 سبتمبر 2022 03:52

أبوظبي (الاتحاد)

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 يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، بزيارة دولة إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان. 
وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين. 
ويبحث القائدان، خلال الزيارة، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام، بما يلبي تطلعات البلدين، ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. كما يناقش الجانبان، مجمل التطورات الخليجية والعربية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وتزينت شوارع العاصمة العُمانية «مسقط» وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة احتفاء بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم للسلطنة. كما تصدرت الزيارة عناوين الصحف العُمانية التي أفردت صفحاتها الأولى للإشادة بالزيارة التي تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، ودعماً للتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام، بما يلبي تطلعات البلدين، ويحقق أهدافهما على صعيد التنمية المستدامة. 

الإمارات
سلطنة عُمان
محمد بن زايد
هيثم بن طارق آل سعيد
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