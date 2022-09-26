الإمارات تشارك في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول «التعاون»

الرياض (الاتحاد)

شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض، بوفد رسمي برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وشاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي في ختام أعمال الاجتماع، في حفل تكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الذي شهد تكريم 23 شخصية قيادية حكومية خليجية من بينها 3 قيادات حكومية إماراتية، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم كل من، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، وراشد بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكدت عهود الرومي أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل منصة مهمة للمسؤولين وصناع القرار في دول المجلس لتوحيد الرؤى والسياسات، وتعزيز الشراكة في ابتكار منظومة متميزة للمواهب وتمكين رأس المال البشري الخليجي، بما يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في المنطقة، ويرسخ ريادتها عالمياً.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز أطر التعاون الخليجي، بما يجسد توجيهات القيادة بتوسيع مجالات التعاون ومشاركة الخبرات والمعارف مع الدول الشقيقة، لتطوير منظومات العمل الحكومي وأدواته وسياساته بما ينعكس إيجاباً على مجتمعات المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعكس توجهات قيادة دول مجلس التعاون لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات الخدمة المدنية، ودعم الجهود لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الإنتاجية وجودة الحياة في بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.

ودعت أعضاء اللجنة للمشاركة في «ملتقى الخبرات» الذي ستعقده حكومة دولة الإمارات العام المقبل، في إطار الجهود لتنفيذ محاور وأهداف استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وأثنت على دور الدول الأعضاء في تعزيز العمل المشترك لتطوير منظومة الخدمة المدنية الخليجية.

اعتماد الدليل الاسترشادي الخليجي

بحث الاجتماع استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021 – 2025، واعتمد الدليل الاسترشادي الخليجي لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، والدليل الاسترشادي الخليجي لإدارة الأزمات والطوارئ، وخطة العمل لإطلاق برامج وورش تدريبية مشتركة.

وتابع المجلس مستجدات العمل على توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، ووجه الفريق المختص بالعمل على تحديد منهجية وآلية عمل للفترة المقبلة لضمان الحصول على أسعار موحدة لشراء التراخيص.