ضاحي خلفان يستقبل القنصل الكويتي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه صباح أمس، علي سالم الذايدي، القنصل العام الجديد لدولة الكويت الشقيقة في دبي. ورحب معاليه بالقنصل الكويتي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام اللقاء، أهدى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، القنصل الكويتي، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة، كما تلقى معاليه منه درعاً مماثلة. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.