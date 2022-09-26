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البواردي: العلاقات الإماراتية- المصرية نموذجاً ملهماً يحتذى به

البواردي ومحمد زكي خلال اللقاء (وام)
27 سبتمبر 2022 03:52

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه أمس، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة. وتأتي الزيارة في إطار الحرص الدائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.  حضر اللقاء، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع. ورحب معاليه بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية وسبل تعزيزها.
وقال معاليه: «تقدم العلاقات الإماراتية- المصرية نموذجاً ملهماً يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، ليس فقط لأنها ترتكز على ميراث تاريخ من الاحترام والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنما أيضاً لأن هذه العلاقات تتطور باستمرار في مختلف المجالات، حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية». تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن أحمد البواردي
محمد زكي
القوات المسلحة
مصر
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