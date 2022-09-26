سفير الإمارات يشهد إطلاق استراتيجية زراعة النخيل في السودان

الخرطوم(وام)

شهد حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، ومعالي الدكتور أبو بكر عمر البشري، وزير الزراعة والغابات السوداني، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالعاصمة الخرطوم، إطلاق الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان، وتدشين كتاب «المجهول دُرَّةُ التمور».

وأثنى الجنيبي على العلاقات التي تربط دولة الإمارات بالسودان، مؤكداً أنها تشكل نموذجاً للتعاون في شتى المجالات. كما أشاد بالأثر الطيب لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستويين العربي والعالمي. من جهته، أشار معالي الدكتور البشري إلى الأهمية التي تمثلها الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان، بصفتها خريطة طريق تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع . بدوره، أكد الدكتور زايد أهمية إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان، إلى جانب تدشين كتاب «المجهول دُرَّةُ التمور» الذي صدر عن الأمانة العامة للجائزة في مارس الماضي خلال أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر.