«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد سفير أنتيغوا وباربودا والبراءة القنصلية لقنصل الدنمارك

أبوظبي (وام)

تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد جلبيرت بوستاني، سفير أنتيغوا وباربودا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. وتسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، البراءة القنصلية للارس ستين نيلسن، قنصل عام مملكة الدنمارك في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.