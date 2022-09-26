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«الإعلامي لحكومة الشارقة»: المنتدى أوصل تجارب الإمارة لدول العالم

«الإعلامي لحكومة الشارقة»: المنتدى أوصل تجارب الإمارة لدول العالم
27 سبتمبر 2022 03:51

الشارقة (وام)

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 أكد طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي استطاع خلال العشر سنوات الماضية أن يوصل أفكار وتجارب ورسائل إمارة الشارقة في مجال الاتصال الحكومي إلى مختلف دول العالم.. لافتا إلى أن الاتصال الحكومي مجال متجدد دائماً نطرح من خلاله مواضيع متعددة يناقشها شخصيات بارزة وعلماء ووزراء وفنانون عرب وأجانب ومثقفون عبر جلسات رئيسة وجانبية وحوارات وخطابات ملهمة إلى جانب ورش عمل وحلقات بحثية. 
وقال إن النسخة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تقام يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تأتي هذا العام تحت شعار «تحديات وحلول» بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً من مختلف دول العالم، ومن مختلف المستويات يتقدمهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفيليبي كالديرون الرئيس السابق للمكسيك الرئيس الفخري للجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، وجيم يونغ كيم الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، بجانب كبار الشخصيات من الدولة وخارجها.  

الشارقة
طارق علاي
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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