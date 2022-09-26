مشاركة واسعة في ملتقى «دبي للميتافيرس»

دبي(الاتحاد)

يستقطب «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مشاركة بارزة من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية في دولة الإمارات، بهدف استعراض أبرز الفرص الواعدة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عالم الميتافيرس.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، إلى توفير الفرصة لهذه الجهات المشاركة لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والعالم لتوظيف تقنيات الميتافيرس لخدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياة مجتمعات المستقبل.

كما سيشكل «ملتقى دبي للميتافيرس» منصة مثالية لاستكشاف إمكانات العوالم الرقمية والافتراضية في رسم ملامح مستقبل مختلف قطاعات الأعمال وأدوات التفاعل البشري والتواصل الإنساني، من خلال أكثر من 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء والقادة وصناع القرار العالميين في عالم الميتافيرس.

كما تسهم مخرجات هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يجمع تحت مظلته 300 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم و40 مؤسسة محلية وعالمية وشركة تكنولوجية، بتعزيز مكانة دبي ضمن الوجهات الدولية الأكثر جذباً لمشاريع واستثمارات الاقتصاد الرقمي».

وقال هلال سعيد المري رئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: «يأتي إطلاق ملتقى دبي للميتافيرس والذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، تأكيداً على جاهزية الإمارة نحو المضي قُدماً في تطبيق استراتيجية دبي للميتافيرس وعلى رأسها تعزيز التواصل بين رواد هذا القطاع».

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الملتقى استقطب اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي والعالمي منذ إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاقه، ما يعكس توجهات واضحة على مستوى المنطقة لتطوير فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال كريستيان كونز نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في «مركز دبي المالي العالمي»: «تخطو دبي خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها بأن تكون من أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، وسيدعم مركز دبي المالي العالمي جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتحقيق هذه الرؤية».

ومن جهته، قال جو أبي عقل الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم»: «تجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في تطوير التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، رؤيتها لاقتصاد المستقبل».

وقال الدكتور مروان الزرعوني، مستشار استراتيجي في«دبي الرقمية»: «تعتبر دبي سباقة دائماً في تبني التكنولوجيا الحديثة والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والميتافيرس. وهذا الملتقى سيقرب بين القطاعات الحكومية وشركات التقنية ومراكز الابتكار لوضع الاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتمكين المبرمجين والمطورين في عالم الميتافيرس».

وقال علي سجواني، المدير التنفيذي لمشروع «دي-لابس» والمدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية: «سيلعب الميتافيرس دوراً مهماً في نقل أعمالنا نحو المستقبل، مع الاستمرار في التوسع في عوالم رقمية جديدة».

جلسات حوارية

يتضمن برنامج «ملتقى دبي للميتافيرس» مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على أبرز فرص توظيف تكنولوجيا الميتافيرس في مختلف المجالات المحورية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، إضافة إلى ورشات عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية، ومعارض وتجارب مبتكرة لاستعراض أحدث تقنيات الميتافيرس والعالم الرقمي.