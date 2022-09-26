جامعتا الإمارات وأبوظبي تطلقان برنامجاً لتمويل الأبحاث

العين (الاتحاد)

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة أبوظبي ورشة فنية حول التوجهات البحثية للجامعتين، بحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعتين، وذلك في الحرم الجامعي لجامعة الإمارات بمدينة العين، وتأتي هذه الورشة المهمة كأحد مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي عقد في يونيو في مقر جامعة أبوظبي بالعين بحضور مسؤولي الجامعتين. كما تم الإعلان مع نهاية الورشة بدعوة الباحثين لتقديم الأبحاث المشتركة في المواضيع ذات الأولويات الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن جامعة الإمارات تؤكد أهمية الشراكات والتعاون البحثي المشترك مع الجهات الحكومية والجامعات/معاهد البحوث الدولية، حيث تعطي الجامعة الأولوية لإقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات داخل الدولة، وذلك في المجالات ذات الأولوية، وفي قطاعات حيوية رئيسة. كما أوضح أن الورشة ركزت على عرض مجموعة من المشاريع البحثية في المجالات التالية: الطاقة والمياه، الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، العلوم الصحية، القضايا الاقتصادية والاجتماعية، علوم بيئية، علم المواد والتصنيع.

وأفاد بأنه بعد عقد ورشة العمل المشتركة سيتم التقديم على مقترحات بحثية مشتركة بين جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي، حيث إن الغرض من هذه المبادرة هو تطوير التعاون البحثي بين الجامعتين، وتعزيز مجموعة المعرفة. وأضاف أنه ستتم عملية مراجعة المقترحات البحثية واختيارها مرة واحدة في السنة بالتناوب بين جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للمقترحات المقبولة على نتائج المراجعة الخارجية والملاءمة لمجالات أولوية البحث الوطنية والأموال المتاحة لهذه المبادرة في الجامعتين، بحيث يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل لجنة مشتركة من الجامعتين.

وقال النائب المشارك لشؤون البحث العلمي والتطوير الأكاديمي بجامعة أبوظبي البروفيسور فيليب هاميل، إن اقتصاد المعرفة مبني على البحث والابتكار في عالم متصل عالمياً، حيث تساهم هذه الورشة في خلق فرص تواصل جديدة لأعضاء هيئة التدريس.