الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعتا الإمارات وأبوظبي تطلقان برنامجاً لتمويل الأبحاث

مشاركون في الورشة (من المصدر)
27 سبتمبر 2022 03:51

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
31 طالباً لدراسة الطب البيطري في جامعة الإمارات
علي بن حرمل: علاقات الإمارات والسعودية تاريخية

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة أبوظبي ورشة فنية حول التوجهات البحثية للجامعتين، بحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعتين، وذلك في الحرم الجامعي لجامعة الإمارات بمدينة العين، وتأتي هذه الورشة المهمة كأحد مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي عقد في يونيو في مقر جامعة أبوظبي بالعين بحضور مسؤولي الجامعتين. كما تم الإعلان مع نهاية الورشة بدعوة الباحثين لتقديم الأبحاث المشتركة في المواضيع ذات الأولويات الاستراتيجية.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن جامعة الإمارات تؤكد أهمية الشراكات والتعاون البحثي المشترك مع الجهات الحكومية والجامعات/معاهد البحوث الدولية، حيث تعطي الجامعة الأولوية لإقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات داخل الدولة، وذلك في المجالات ذات الأولوية، وفي قطاعات حيوية رئيسة. كما أوضح أن الورشة ركزت على عرض مجموعة من المشاريع البحثية في المجالات التالية: الطاقة والمياه، الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، العلوم الصحية، القضايا الاقتصادية والاجتماعية، علوم بيئية، علم المواد والتصنيع.
وأفاد بأنه بعد عقد ورشة العمل المشتركة سيتم التقديم على مقترحات بحثية مشتركة بين جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي، حيث إن الغرض من هذه المبادرة هو تطوير التعاون البحثي بين الجامعتين، وتعزيز مجموعة المعرفة. وأضاف أنه ستتم عملية مراجعة المقترحات البحثية واختيارها مرة واحدة في السنة بالتناوب بين جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للمقترحات المقبولة على نتائج المراجعة الخارجية والملاءمة لمجالات أولوية البحث الوطنية والأموال المتاحة لهذه المبادرة في الجامعتين، بحيث يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل لجنة مشتركة من الجامعتين.
وقال النائب المشارك لشؤون البحث العلمي والتطوير الأكاديمي بجامعة أبوظبي البروفيسور فيليب هاميل، إن اقتصاد المعرفة مبني على البحث والابتكار في عالم متصل عالمياً، حيث تساهم هذه الورشة في خلق فرص تواصل جديدة لأعضاء هيئة التدريس.

جامعة الإمارات
جامعة أبوظبي
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©