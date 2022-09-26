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شرطة دبي تُطلق تجربة تعليم لغة الإشارة لطلاب «حماية»

طلاب مشاركون في التجربة (من المصدر)
27 سبتمبر 2022 03:51

دبي (الاتحاد) 

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تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، أطلق اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، التجربة الأولى على مستوى الدولة لتعليم لغة الإشارة لطلاب مدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وعدد من الضباط، والهيئة التدريسية.
وأكد اللواء غيث السويدي، أن تجربة تعليم لغة الإشارة بمدارس حماية هي المبادرة الأولى على مستوى الدولة، وتعد نواة لمرحلة ستستمر لتشمل جميع الطلبة والطالبات، بهدف إعداد بيئة تعليمية نموذجية دامجة لأصحاب الهمم في المجتمع بصفة عامة والبيئة المدرسية بصفة خاصة.
وأشار السويدي إلى أن أكاديمية شرطة دبي، أطلقت في السنوات الماضية دبلوماً خاصاً لتعليم لغة الإشارة للطلبة المرشحين والمرشحات، بما ينسجم مع توجهات الدولة لإدخال تعليم لغة الإشارة في المناهج الدراسية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية. ومن جهته، أوضح المقدم عبد الله السويدي، أن التجربة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر وتستهدف 105 طلاب في الصف الرابع- الحلقة الأولى، لتشمل بعد ذلك كافة مدارس حماية.

شرطة دبي
لغة الإشارة
اليوم العالمي للغة الإشارة
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