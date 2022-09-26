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10 أكتوبر إغلاق باب الترشيحات لجائزة أبوظبي

10 أكتوبر إغلاق باب الترشيحات لجائزة أبوظبي
27 سبتمبر 2022 03:51

أبوظبي (الاتحاد)

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حثت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي أفراد المجتمع على التقدم بترشيح الشخصيات التي قدمت أعمالاً جليلة عادت بالنفع على مجتمع دولة الإمارات. وقالت إن آخر موعد لتقديم الترشيحات هو 10 أكتوبر 2022. تُقام جائز أبوظبي بنسختها الحادية عشرة تحت شعار «من يجسد الخير بالنسبة لك؟»؛ بهدف إلهام جميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن يجسدون قيم «جائزة أبوظبي» والتي تشمل الالتزام والعطاء والإلهام. 
تُعد «جائزة أبوظبي» أرفع وسام مدني في الإمارة، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه. تلقت جائزة أبوظبي منذ انطلاقها خلال عام 2005 أكثر من ربع مليون ترشيح لشخصيات تنتمي إلى 135 جنسية. كما قدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة إسهامات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات، منها الرعاية الطبية والتعليم والعمل البيئي والحفاظ على تراث دولة الإمارات.

جائزة أبوظبي
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