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جمعية القلب الإماراتية تطلق حملة توعية

خلال إطلاق الحملة (من المصدر)
27 سبتمبر 2022 03:51

دبي (الاتحاد)

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«جمعية القلب الإماراتية» تطلق حملة توعية

أطلقت «جمعية القلب الإماراتية» حملتها «لكل قلب» بمناسبة اليوم العالمي للقلب، للتوعية العامة احتفالاً باليوم العالمي للقلب، بحضور رئيس جمعية القلب الإماراتية واستشاري أمراض القلب غير التداخلية الدكتورة جويرية العلي والدكتور استشاري كهربائية القلب عمر الفلاسي، تتضمن الحملة ندوة تطلقها الجمعية، بحضور عدد من ذوي الاختصاص ومشاركة الجمهور مباشرة عبر منصة «زوم» يوم 29 سبتمبر ابتداءً من الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات. وستناقش هذه الحملة المواضيع المتعلقة بعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وسبل الوقاية منها، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء المختصين في علاج أمراض القلب.
وقالت الدكتورة جويرية العلي: «يتم تناول العديد من المعلومات الخاطئة عن أمراض القلب وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها ويجب حث الجمهور على استسقاء المعلومات من المصادر الرسمية مباشرة للوصول للمعلومات الصحيحة وتفادي المعلومات الخاطئة التي قد تضر بصحة الفرد والمجتمع».  من جانبه، قال الدكتور عمر الفلاسي: «لقد ساهم التقدم في التقنيات الحديثة في تطور مجال الطب في أمراض القلب، ووفرت فرص تواصل مباشرة بين المريض والطبيب من خلال تقنيات حديثة يتم فيها الكشف المبكر لأمراض القلب المتعددة، ولاسيما كهرباء القلب».

 

جمعية القلب الإماراتية
اليوم العالمي للقلب
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