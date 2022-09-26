«تنمية المجتمع» في أبوظبي تكرم الأفكار الفائزة عبر «ويّاكم»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي حفلاً لتكريم الأفكار الفائزة عبر منصة «ويّاكم»، والتي تُعد منصة رقمية مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول المبتكرة لها من قبل أفراد المجتمع.

حضر حفل التكريم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد تضمن الحفل الإعلان عن 9 أفكار تأهلت للمرحلة النهائية. وقال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، إن منصة «وياكم» ساهمت في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في صناعة التغييرات ذات الأثر الإيجابي عبر نقل صوت المجتمع والتوصل إلى فهم أفضل للمواضيع والتحديات المجتمعية، للوصول إلى الحلول المبتكرة والفعالة. وأضاف أن الدائرة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للأفكار الفائزة ذات الحلول المبتكرة، وذلك من خلال العمل على تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والاجتماعي والخاص والثالث، في سبيل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، حيث إننا على دراية بأن المسؤولية المجتمعية تعد بداية لمعالجة التحديات المختلفة.

وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي: «استقبلت منصة (وياكم) 117 فكرة منها 17 فكرة للإسكان، و14 فكرة تتمحور حول التوازن بين العمل والحياة، و25 فكرة تتعلق بالرفاه الذاتي، و11 فكرة تُعنى بالأمن والسلامة، و50 فكرة للتواصل الاجتماعي، حيث تم اختيار 74 فكرة لمرحلة تصويت المجتمع. وسيتم تنفيذ أفكار المتسابقين الثلاثة الأوائل من قبل المعنيين ضمن القطاع الاجتماعي، وسيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين الثلاثة الأوائل».

نجاح المرحلة الأولى

أعرب المهندس خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من منصة «وياكم» في مدينة خليفة، والتي ساهمت في استقطاب آراء واحتياجات أفراد المجتمع والتي تم أخذها بعين الاعتبار واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، إلى جانب العمل على دراسة كافة الأفكار التي تم تقديمها عبر المنصة.

وأوضح أن منصة «وياكم» ساهمت أيضاً في ابتكار حلول تدعم مسيرة التنمية والتطوير في مدينة خليفة، كما أنها تعد جسراً قوياً لبناء مزيد من روابط التواصل والتعاون مع المجتمع لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة الداعية باستمرار إلى أهمية الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وتوفير كل ما من شأنه إسعادهم، وتحقيق رفاهيتهم وتطلعاتهم.