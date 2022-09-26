زيارات تفتيشية لـ«الصحة والسلامة» في المدارس

دينا جوني (دبي)

بدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بتنفيذ جولات تفقدية لجميع المدارس الحكومية والتي ستستمر على مدار العام الدراسي 2021-2023.

وتهدف الزيارات إلى التأكد من توفر جميع اشتراطات البيئة والصحة والسلامة في مرافق أساسية هي الفصول الدراسية، والمكاتب الإدارية، والمختبرات، والعيادات، وجميع غرف الأنشطة، والمخازن، والممرات، والمقاصف. ولفتت المؤسسة إلى أنها تحرص من خلال الزيارات التفتيشية على توجيه الإدارات المدرسية بالإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.

كما وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم 24 بنداً في استمارة التفتيش الدوري لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة المهنية في المقاصف المدرسية. وركزت بنود التفتيش على توفير عدد كاف من المشغلين والمشرفين في المقاصف بنسبة عامل واحد لكل 150 طالباً في مدارس الحلقة الثانية، من المؤهلين والمعتمدين من قبل الجهات المختصة المحلية والمعنية بسلامة الغذاء في الدولة، وتخزين النفايات والتخلص منها بالشكل الصحيح، وإظهار شهادات التدريب الصحية للتعرّف على أساسيات سلامة الغذاء، والتزام المشغلين بالنظافة الشخصية واللبس الموحّد. وذكرت لائحة التفتيش أن الأغذية المسموح تركها في درجة حرارة الغرفة هي فقط الأطعمة المعدة منخفضة المخاطر، ولمدة لا تتجاوز النصف ساعة، على أن يتم طرحها بعيداً في حال لم يتم بيعها، أما الأطعمة المبرّدة فيجب إبقائها على درجة حرارة تقل عن خمس درجات مئوية، مع الاحتفاظ بالسجلات المستخدمة في تسجيل درجة حرارة الطعام، وأوراق درجة حرارة الثلاجات.

إجراءات

حددت المؤسسة تسعة إجراءات تقوم بها الفرق المدرسية الداخلية للإشراف على تنفيذ خطط الأمن والسلامة أبرزها، متابعة سلامة المبنى المدرسي وفق التعليمات الخاصة بالصحة والسلامة مثل أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة الدورية، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية وفق المداخل والمخارج المتاحة في المدرسة، وتنظيم حركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور خلال اليوم الدراسي، وإعداد خطة الأزمات، ورفع التقارير الدورية العاجلة والخاصة بخطة العمليات المدرسية الآمنة، وتطبيق نظام تتبع الإصابات.