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«الموارد البشرية» تتيح للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية

«الموارد البشرية» تتيح للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية
27 سبتمبر 2022 03:50

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه أصبح بإمكان العمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر خدمة «التوجيه الذاتي» على تطبيق الوزارة من خلال 16 لغة وهي: العربية والإنجليزية والأردو والهندي والمالايالامية والتغالوغ والصينية والبنغالية والبشتو والفرنسية والإسبانية والسريلانكية والنيبالية والهولندية والروسية والسواحيلية. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في الوزارة: «تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي للخدمات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة وصول المتعاملين من أصحاب العمل والعاملين إلى الخدمات وضمان جودتها». 

وزارة الموارد البشرية والتوطين
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