«الإمارات للسرطان» تطلق كتاب «شركاء التكافل»

العين (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان كتابها الأول بعنوان «شركاء التكافل الإنساني، في حفل أقيم على مسرح مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بحضور الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وعدد من المسؤولين. وفي كلمته بالمناسبة أهدى الشيخ الدكتور سالم بن ركاض الكتاب إلى كل المرضى الشجعان الذين رفضوا الاستسلام بالإرادة القوية والإيمان، معتبراً أن العطاء المادي والمعنوي الذي تقدمه الجمعية عبر فروعها في الدولة يهدف إلى حصول المصابين على كافة التسهيلات المتعلقة بالناحية العلاجية وتقديم الرعاية لهم وإلى ذويهم ومد يد العون إلى كل محتاج من الأخوة المقيمين على أرض الوطن وبث روح الأمل في نفوسهم. وقدم محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية الشكر إلى أهل الخير والعطاء على جهودهم ودعمهم اللامحدود للجمعية. كما قدم عدد من المرضى خلال الحفل تجربتهم في رحلة العلاج والتعافي. وألقى الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي قصيدة وجدانية حيا فيها أبطال مرضى السرطان على قوة عزيمتهم.