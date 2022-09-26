ولادة 3 توائم إماراتيين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في حالة نادرة عالمياً، استقبل مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، 3 توائم مواطنين غير متشابهين (غيث وشموخ وشيخة)، بفارق دقيقتين فقط بين الأول والثالث، بعد عملية قيصرية للأم البالغة من العمر 35 عاماً. وأعلن الفريق الطبي للمستشفى، في بيان صحفي، أن الأم والتوائم الثلاثة، يتمتعون بصحة جيدة، حيث خضعوا لبرنامج رعاية وعناية ومتابعة طبية فائقة ووفق أفضل المعايير العالمية. وبلغت أوزان التوائم، 1.390 كغ للبنت الأولى، و1.450 كغ للولد، و1.650 كغ للبنت الأخرى. وقالت، الدكتورة منى سعد، استشاري أمراض النساء والتوليد بالمستشفى، التي أشرفت على ولادة التوائم الثلاثة: «هذا هو الحمل الأول للأم، ولقد ولدت بعد 33 أسبوعاً من الحمل، بينما الولادة الأفضل تكون بعد مرور 35 أسبوعاً على الحمل». وأضافت: «الأم دخلت المستشفى قبل أسبوع من الولادة، بسبب حدوث نوع ومظاهر تدل على الولادة المبكرة».